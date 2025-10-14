Франківські науковці разом із фахівцями з 12 країн дискутували у Німеччині про війну

У місті Реґенсбурґ у Німеччині відбулася масштабна щорічна конференція «Організації та інституції в умовах війни: Україна, Східна Європа та ширший контекст». Свої доповіді на ній представили проректор з наукової роботи Університету Короля Данила Євген Письменський та завідувачка кафедри дизайну УКД Ірина Матоліч, інформує Правда.іф.
Захід організував Центр міждисциплінарних українських досліджень «Denkraum Ukraine» («Think Space Ukraine») Університету Реґенсбурґу. Участь у ньому взяли фахівці з дванадцяти країн: Німеччини, України, Естонії, Польщі, Канади, Киргизстану, Вірменії, Великої Британії, Франції, Італії, США та Косово.
Ключові теми цьогорічної конференції були присвячені тому, як війна змінює організації та інституції. Також спікери розглянули роль державних, суспільних і економічних суб’єктів під час та після збройних конфліктів.
Ірина Матоліч виступила у межах панельної дискусії «Вища освіта, соціальне підприємництво та культурний менеджмент». Як єдина на заході представниця творчих спеціальностей, вона поділилася зі слухачами своїм дослідженням на тему: «Війна і культура: як змінюються інституції та практики в регіональному контексті (на прикладі Івано-Франківська)».
Євген Письменський мав доповідь у межах панельної дискусії «Медіа, пропаганда та контроль інформації», висвітливши питання кримінально-правової протидії пропаганді комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
«Конференція стала важливою платформою для обміну досвідом, формування нових наукових ідей та розвитку міждисциплінарного діалогу про трансформації суспільних інституцій у час війни. Участь представників Університету Короля Данила в такому масштабному міжнародному науковому заході дає змогу розширити академічні зв’язки, популяризувати українські дослідження, а також зміцнити співпрацю з європейськими партнерами в контексті відбудови й модернізації України», – відзначив проректор з наукової роботи Університету Короля Данила Євген Письменський.