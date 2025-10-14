ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Франківські науковці разом із фахівцями з 12 країн дискутували у Німеччині про війну

Автор: Любов Семанишин
Двоє людей біля банера Denk Raum Ukraine
У місті Реґенсбурґ у Німеччині відбулася масштабна щорічна конференція «Організації та інституції в умовах війни: Україна, Східна Європа та ширший контекст». Свої доповіді на ній представили проректор з наукової роботи Університету Короля Данила Євген Письменський та завідувачка кафедри дизайну УКД Ірина Матоліч, інформує Правда.іф.

Захід організував Центр міждисциплінарних українських досліджень «Denkraum Ukraine» («Think Space Ukraine») Університету Реґенсбурґу. Участь у ньому взяли фахівці з дванадцяти країн: Німеччини, України, Естонії, Польщі, Канади, Киргизстану, Вірменії, Великої Британії, Франції, Італії, США та Косово.

Лекція про кримінальне право та історичну пам’ять

Ключові теми цьогорічної конференції були присвячені тому, як війна змінює організації та інституції. Також спікери розглянули роль державних, суспільних і економічних суб’єктів під час та після збройних конфліктів.

Ірина Матоліч виступила у межах панельної дискусії «Вища освіта, соціальне підприємництво та культурний менеджмент». Як єдина на заході представниця творчих спеціальностей, вона поділилася зі слухачами своїм дослідженням на тему: «Війна і культура: як змінюються інституції та практики в регіональному контексті (на прикладі Івано-Франківська)».

Презентація в університетській аудиторії Івано-Франківськ

Євген Письменський мав доповідь у межах панельної дискусії «Медіа, пропаганда та контроль інформації», висвітливши питання кримінально-правової протидії пропаганді комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

«Конференція стала важливою платформою для обміну досвідом, формування нових наукових ідей та розвитку міждисциплінарного діалогу про трансформації суспільних інституцій у час війни. Участь представників Університету Короля Данила в такому масштабному міжнародному науковому заході дає змогу розширити академічні зв’язки, популяризувати українські дослідження, а також зміцнити співпрацю з європейськими партнерами в контексті відбудови й модернізації України», – відзначив проректор з наукової роботи Університету Короля Данила Євген Письменський.

