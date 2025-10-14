У Верховині попрощалися з Героєм Василем Танасійчуком

Офіцер Василь Танасійчук з селища Верховина на Івано-Франківщині пережив кілька поранень і контузій, але залишався у строю до останнього. Попрощатися з Героєм прийшли рідні, друзі, побратими й односельці.

Танасійчук Василь Степанович народився 12 вересня 1977 року у Верховині. Тут, серед карпатських вершин, формувався його характер — сильний, чесний і справедливий, повідомляє Верховинська селищна рада.

Коли розпочалося російське повномасштабне вторгнення, 2 березня 2022 року Василь Танасійчук добровільно став до лав захисників України. Спочатку служив у розвідці, а згодом — у танкових військах 142-ї окремої механізованої бригади.

Побратими знали його під позивним “Панас” — справжнього офіцера, який завжди був поруч із воїнами, ніколи не ховався за спинами, ділив із ними небезпеку й боротьбу.

Василь Танасійчук пережив кілька поранень і контузій, але залишався у строю до останнього. Його військова честь, людяність і мужність стали прикладом для всіх, хто його знав.

У понеділок, 13 жовтня, попрощатися з Героєм прийшли рідні, друзі, побратими, односельці. Вся Верховина низько схилила голову перед його подвигом й любов’ю до Батьківщини.

“Василь повернувся додому — до своїх гір, до своєї землі. Тепер він — Ангел, що береже Верховину з небес. Вічна пам’ять і слава Герою України Василю Танасійчуку!”, — йдеться у співчутті від імені Верховинської громади.

Нагадаємо, Василь Танасійчук помер 2 жовтня 2025 року в одному з лікувальних закладів міста Харків внаслідок двобічної гнійної пневмонії.