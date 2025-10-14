Відомо хто представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні

Софія Нерсесян з Києва стала переможницею Національного відбору на Дитяче Євробачення 2025.

Дівчина буде представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Грузії, пише Суспільне.

Софія Нерсесян тріумфувала на Нацвідборі з конкурсною композицією “Мотанка”. Її обрали в прямому етері — за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%), як і в попередні роки.

Нерсесян здобула 11 балів: 6 від глядачів та 5 від журі. Тобто стала переможницею за глядацьким голосуванням та опинилася на другому місці в рейтингу за версією журі.

Також серед учасників Нацвідбору були: Лікерія Чирва, Ольга Нестерко, Софія Нерсесян, дует Злати Іванів та Владислава Васицького, Всеволод Скрима та Ангеліна Глогусь.

Про представницю України на Дитячому Євробаченні 2025 року

10-річна Софія Нерсесян з Києва є волонтеркою, активно бере участь у благодійних концертах.

Її пісня — про найпотужніший український оберіг, який матері при народженні дарують своїм дітям. А під час війни це набуває ще більше потужної сили, бо є легенда, що коли небезпека наближається до дитини — у мотанки світяться ниточки. Тож її композиція — це маніфест про допомогу від всіх дітей України захистити їхні життя.

Авторкою музики та тексту стала Світлана Тарабарова. Аранжування створив Олександр Сосін.

Про Дитяче Євробачення 2025 року

У 2025 році Дитяче Євробачення відбудеться 13 грудня у Тбілісі — після того, як торік Андрія Путкарадзе виборов перемогу Грузії з піснею To My Mom.

Суспільний мовник Грузії GPB вже презентував дизайн цьогорічної сцени Дитячого Євробачення. У центрі композиції — виразне зображення долі, традиційного грузинського народного барабана. Його оточують скульптурні форми, натхненні гірськими ландшафтами Грузії, а також замками, укріпленими селами й вежами, яких безліч на території країни.

Айдентика конкурсу підкреслює єдність, свободу та молодіжний драйв. Гасло конкурсу United by Music (“Об’єднані музикою”) в логотипі — ніби написане від руки. Динамічний шрифт та яскраві кольори символізують різноманіття, інклюзивність та спільне святкування.

У конкурсі візьмуть участь 18 країн.