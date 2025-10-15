У Франківську презентували соціальний ролик про культуру паркування на місцях для людей з інвалідністю

В Івано-Франківську Управління з супроводу ветеранів та демобілізованих осіб спільно з Патрульною поліцією області підготувало інформаційний відеоролик, присвячений правилам паркування, зокрема — на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

У ролику своїми думками та досвідом поділилися ветерани з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю, які наголосили на важливості поваги, культури та відповідальності під час паркування.

Заступник міського голови, начальник Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Юрій Гапончук зазначив, що з кожним роком кількість маломобільних людей, зокрема ветеранів, зростає. Тому необхідно більше інформувати громаду про важливість дотримання правил і поваги до таких місць.

“Ми вирішили спільно з поліцією і громадськістю показати, що паркомісця для людей з інвалідністю потрібно залишати вільними. Часто чуємо: “Я лише на хвилинку“. Але для когось ця хвилина — справжня перешкода”, — зазначив він. Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Мама дитини з інвалідністю Ірина Білінська, яка також стала героїнею відео, розповіла, що у місті важко знайти достатньо широкі місця для паркування.

“Коли відкриваєш двері, потрібно багато простору, щоб допомогти дитині сісти у візок. Часто такі місця зайняті людьми, яким вони не потрібні”, — поділилася Ірина.

Начальник Управління патрульної поліції Івано-Франківської області Олег Костенко повідомив, що від початку року поліцейські вже притягнули до відповідальності 86 водіїв, які незаконно паркувалися на місцях для осіб з інвалідністю.

“Штраф за таке порушення сьогодні становить 2 020 гривень, а за повторне протягом року — удвічі більше, 4080 гривень. Є також урядовий законопроєкт, який передбачає збільшення цієї суми до 5 100 гривень”, — зазначив він.

Поліцейські наголошують: окрім юридичної відповідальності, важливо розуміти й моральний аспект.

“Ми хочемо, щоб люди не просто боялися штрафів, а усвідомлювали, що займаючи таке місце, вони позбавляють іншого можливості елементарно вийти з авто”, — додала представниця відділу зв’язків з громадськістю патрульної поліції Олександра Бабецька.

Учасники зустрічі домовилися проводити тиждень “Правильного паркування” — під час якого патрульні, ветерани та представники громади інформуватимуть водіїв про важливість дотримання правил та толерантності на дорогах.