Відповідає нормам, але потребує вдосконалення: у Франківську говорили про паркомісця для маломобільних людей

В Івано-Франківську кількість паркувальних місць, призначених для людей з інвалідністю, наразі відповідає встановленим нормам. Про це повідомили під час обговорення питань доступності у межах презентації соціального ролика про культуру паркування.

Як зазначив начальник Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Юрій Гапончук, основні проблеми полягають не у кількості таких місць, а у їх технічних параметрах — зокрема, ширині та правильному нанесенні дорожньої розмітки.

“По кількості ми повністю відповідаємо нормам. Але є нюанси щодо ширини паркомісць і розмітки — не всюди нанесено відповідні позначення кольором, які чітко вказують, що місце призначене саме для людей з інвалідністю”, — пояснює заступник міського голови.

Паркування за QR-кодом

Серед пропозицій — запровадження QR-кодів на знаках паркування, за допомогою яких можна буде перевірити, чи має право конкретний водій користуватися пільговим місцем. Подібну практику вже впровадили у Львові.

“Під знаком встановлюють додаткову табличку із написом “Залиште місце для людини на кріслі колісному”. Це допомагає нагадати водіям про повагу та людяність”, — зазначив Начальник Управління патрульної поліції Івано-Франківської області Олег Костенко.

Відсоток паркомісць потрібно переглядати

Щодо збільшення кількості таких місць, то, як пояснили фахівці, рішення ухвалюється на державному рівні, адже відсоток місць для осіб з інвалідністю визначається нормативно — пропорційно до загальної кількості паркомісць.

“На місцевому рівні ми не можемо змінювати цей показник, але розуміємо, що через зростання кількості людей з інвалідністю відсоток потрібно переглядати. Очікуємо, що нові зміни до законодавства дозволять збільшити цю норму”, — наголосили у міській раді.

Учасники дискусії зійшлися на думці, що головне завдання — не лише збільшити кількість місць, а й підвищити культуру паркування серед водіїв, аби кожен розумів важливість дотримання правил і поваги до тих, хто має особливі потреби.