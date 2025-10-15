АРМА виставило на аукціон ТРЦ «Флагман» в Івано-Франківську

АРМА оголосило конкурс на управління арештованим ТЦ «Флагман» в Івано-Франківську.

Триповерховий торговий центр розташований поруч із міським озером і парком Шевченка – у зоні з високим комерційним потенціалом, пише Правда.

Комплекс включає 16 об’єктів: торгово-офісні приміщення, земельну ділянку та гараж. За результатами незалежної оцінки, ринкова вартість активу становить 309,8 млн грн. АРМА запрошує компанії долучитися до ринкових консультацій і взяти участь у конкурсі, – повідомили в АРМА.

Прийом пропозицій триває до 15:00 21 жовтня 2025 року.