Мешканця Івано-Франківська засуджено до 6 років ув`язнення за передачу наркотичних засобів у місця позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Окружної прокуратури міста Івано-Франківська неодноразово судимого 59-річного мешканця обласного центру визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України.
Його засуджено до 6 років позбавлення волі.
Прокурори в суді довели, що зловмисник придбав таблетки, які містять наркотичний засіб – бупренорфін, з метою подальшої передачі в місця позбавлення волі, оприлюднила Івано-Франківська обласна прокуратура.
Для реалізації своїх умисних дій обвинувачений здійснив маскування вказаних таблеток шляхом їх подрібнення та поміщення у вушні палички. Переслідуючи мету передачі наркотичних засобів у місця позбавлення волі, він прибув до ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань № 12» та передав засудженому сховану серед побутових речей наркотичну речовину для подальшого вживання.
Правоохоронцями вилучено 29 вушних паличок із вмістом наркотичної речовини – бупренорфіну в кількості 0,0594 г.
Наразі вирок суду законної сили ще не набрав. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.