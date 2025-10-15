Мешканця Івано-Франківська засуджено до 6 років ув`язнення за передачу наркотичних засобів у місця позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Окружної прокуратури міста Івано-Франківська неодноразово судимого 59-річного мешканця обласного центру визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України.

Його засуджено до 6 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що зловмисник придбав таблетки, які містять наркотичний засіб – бупренорфін, з метою подальшої передачі в місця позбавлення волі, оприлюднила Івано-Франківська обласна прокуратура.

Для реалізації своїх умисних дій обвинувачений здійснив маскування вказаних таблеток шляхом їх подрібнення та поміщення у вушні палички. Переслідуючи мету передачі наркотичних засобів у місця позбавлення волі, він прибув до ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань № 12» та передав засудженому сховану серед побутових речей наркотичну речовину для подальшого вживання.

Правоохоронцями вилучено 29 вушних паличок із вмістом наркотичної речовини – бупренорфіну в кількості 0,0594 г.

Наразі вирок суду законної сили ще не набрав. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.