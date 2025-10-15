Комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді призначити Тетяну Бережну віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою культури.

Про це повідомила Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук за результатами засідання Комітету.

“Це рішення знакове, особливо в умовах повномасштабної війни, коли гуманітарна сфера, ідентичність і підтримка людського капіталу мають стратегічне значення для нашої стійкості”, – наголосила Кравчук, зазначивши, що погодження в профільному Комітеті — це останній етап перед голосуванням у сесійній залі Верховної Ради, яке планується вже наступного тижня.

Під час обговорення кандидатури Тетяна Бережна представила плани щодо реорганізації сфери інформаційної політики. Так, стратегічні комунікації будуть відділені від Міністерства культури.

Держкомтелерадіо стане координуючим центральним органом виконавчої влади, під управління Кабінету Міністрів України вийдуть: Укрінформ, іномовлення, Центр стратегічних комунікацій та “Єдині новини”.

Під Міністерством культури залишаться: формування інформаційної політики (включно із законодавчими змінами для індустрії), тема безпеки журналістів та євроінтеграційні процеси у цій сфері.

“Сподіваємось на плідну роботу та ефективні рішення, що посилять наш культурний суверенітет та гуманітарний щит держави”, – підсумувала Євгенія Кравчук.

Тетяна Бережна, 36-річна уродженка Рогатина, обіймає посаду міністра культури та стратегічних комунікацій України з 28 липня 2025 року, після призначення нового Кабміну Юлії Свириденко.

Бережна, юристка та адвокатка за освітою, обіймала посаду заступниці міністерки економіки Свириденко з 2022 року. Вона відповідала за політику у сферах праці та зайнятості, реформування трудових відносин, створення робочих місць та інтеграцію ветеранів у ринок праці.