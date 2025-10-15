Троє прикарпатців отримали стипендії президента за високі досягнення у спорті

Президент України Володимир Зеленський указом №785/2025 призначив стипендії дітям з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їхнім тренерам.
Серед відзначених – троє представників Івано-Франківської області, пише Бліц-Інфо.
Державну підтримку отримали:
- Карапата Єва Володимирівна (2010 р.н.) – срібна призерка всеукраїнських змагань зі спортивного орієнтування.
- Стрілець Ілля Миколайович (2011 р.н.) – чемпіон всеукраїнських змагань з боротьби вільної.
- Дмитришин Михайло Васильович – тренер чемпіона з боротьби вільної Стрільця І.М.