Троє прикарпатців отримали стипендії президента за високі досягнення у спорті

Автор: Олег Мамчур
Указ Президента України на документі
Президент України Володимир Зеленський указом №785/2025 призначив стипендії дітям з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їхнім тренерам.

Серед відзначених – троє представників Івано-Франківської області, пише Бліц-Інфо.

Державну підтримку отримали: 

  • Карапата Єва Володимирівна (2010 р.н.) – срібна призерка всеукраїнських змагань зі спортивного орієнтування. 
  • Стрілець Ілля Миколайович (2011 р.н.) – чемпіон всеукраїнських змагань з боротьби вільної. 
  • Дмитришин Михайло Васильович – тренер чемпіона з боротьби вільної Стрільця І.М.

