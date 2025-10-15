На Франківщині запровадили аварійні відключення електроенергії

Через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України — в усіх регіонах (крім Донецької та частини Чернігівської областей) застосовані аварійні відключення електроенергії.

Відтак, за розпорядженням НЕК «Укренерго», з 18:00 в Івано-Франківській області введені 2 черги аварійних вимкнень (ГАВ), повідомляють у Прикарпаттяобленерго

ГАВ — графіки аварійних вимкнень, які застосовуються екстрено в разі дефіциту обсягів електроенергії. ГАВ не мають визначеної тривалості та скасовуються лише після відповідної вказівки.

Ознайомитися з переліком черг відповідно до місця проживання споживача можна на головній сторінці сайту компанії – Графіки вимкнень — Графіки аварійних вимкнень або за посиланням.