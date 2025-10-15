На війні поліг 21-річний захисник зі Снятина Володимир Синиджук

4 жовтня в обласній лікарні ім. Мечникова помер старший солдат Володимир Синиджук, родом зі Снятина, Івано-Франківської області.

Воїн, 2003 року народження, перебував на лікуванні після важкого вогнепального поранення, яке отримав 23 вересня під час бойових дій у Донецькій області, повідомила Снятинська міська рада.