У Києво-Могилянській академії відкрили виставку робіт загиблого воїна з Франківська Остапа Бринського

14 жовтня у культурно-мистецькому центрі Києво-Могилянської академії відкрили виставку робіт полеглого митця та захисника з Івано-Франківська Остапа Бринського.

В експозиції “Алієнізація свідомості” — 23 роботи. Під час заходу збирали внески на стипендію пам’яті Остапа Бринського. Про це повідомила матір Остапа Бринського Оксана, пише Суспільне.

За словами дружини воїна Младени Качурець, ці роботи жодного разу не експонувалися за його життя. Після загибелі Остапа Бринського колекцію презентували у Львові та Івано-Франківську.

"Ми знайшли всі роботи вже після того, коли Остап загинув. Родина не мала уявлення, скільки всього в нього було картин. Це було надзвичайно приголомшливим відкриттям. Мені було дуже важливо привезти цілу колекцію у Києво-Могилянську академію. Тут пройшло дуже насичене його студентське життя, тут ми з ним познайомилися. Для мене дуже багато означає, що ці роботи приїхали сюди", — розповіла Младена Качурець. Свої роботи Остап Бринський створював у стилі аналогового піксель-арту на тему інопланетян. На деяких також зображені відомі персонажі маскультури, як-от Супер Маріо та робот Бендер на червоно-чорному тлі (картина "Герой нашого часу").

Експонуватимуть виставку Остапа Бринського “Алієнізація свідомості” у культурно-мистецькому центрі Києво-Могилянської академії до 31 жовтня 2025 року.

Остап Бринський — учасник Революції гідності, випускник Києво-Могилянської академії, аналітик, художник та військовослужбовець. Народився 30 липня 1987 року в Івано-Франківську в родині митця Богдана Бринського та власниці галереї-рамарні Оксани Бринської.

За освітою — філософ, проте він працював аналітиком у благодійному фонді “Пацієнти України” та у центрі “Антикорупційна платформа”. Також був регіональним координатором з медичних закупівель і керівником “Агенції відновлення та розвитку”.

До лав Держприкордонслужби він долучився під час повномасштабного вторгнення, боронив Донеччину.