На Снятинщині розшукують 16-річного Миколу Чиборака

Правоохоронці розшукують 16-річного Миколу Чиборака з села Долішнє Залуччя, що на Снятинщині. Хлопець пішов з дому вранці 15 жовтня і досі не повернувся.

Микола худорлявої статури, зріст — близько 170 см, має коротке світло-русяве волосся.

На момент зникнення був одягнений у чорну з синім спортивну куртку, чорні спортивні штани та чорні кросівки.

Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування хлопця, телефонувати на номер «102» або звертатися до відділу ювенальної превенції за телефонами: +380 (97) 98 32 132, +380 (67) 497 17 87.