ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську пройде графіті-фестиваль “Алярм”

Автор: Олег Мамчур
Фестиваль графіті Alarm Промприлад 2025 афіша
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

25 жовтня на Промприладі зберуться українські стріт-арт митці з усієї країни. У програмі — музика, розваги для дітей, фудкорти та виступ артиста Ssseruy.

Графіті-фестиваль “Алярм” перетворить промислову зону Промприладу на простір для творчості.

Десятки українських вуличних художників — від досвідчених до перспективних новачків, локальні митці та гості з інших регіонів — наповнять локацію яскравими кольорами.

Крім малювання, відвідувачів чекає музичний супровід, розваги для дітей та фудкорти. Завершить фестивальний день виступ музичного артиста Ssseruy.

СХОЖІ НОВИНИ