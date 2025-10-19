У Франківську пройде графіті-фестиваль “Алярм”

25 жовтня на Промприладі зберуться українські стріт-арт митці з усієї країни. У програмі — музика, розваги для дітей, фудкорти та виступ артиста Ssseruy.

Графіті-фестиваль “Алярм” перетворить промислову зону Промприладу на простір для творчості.

Десятки українських вуличних художників — від досвідчених до перспективних новачків, локальні митці та гості з інших регіонів — наповнять локацію яскравими кольорами.

Крім малювання, відвідувачів чекає музичний супровід, розваги для дітей та фудкорти. Завершить фестивальний день виступ музичного артиста Ssseruy.