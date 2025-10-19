ЗСУ знищили за добу 1000 окупантів

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1000 російських окупантів.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 19 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 19 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 19 жовтня втратила: