ЗСУ знищили за добу 1000 окупантів

Автор: Олег Мамчур
Знищена військова техніка у полі під хмарами
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1000 російських окупантів.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 19 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 19 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 19 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 130 180 (+1000) осіб;
  • танків – 11 268 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23 399 (+23) од;
  • артилерійських систем – 33 834 (+45) од;
  • РСЗВ – 1524(+2) од;
  • засоби ППО – 1228 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 71967 (+444);
  • крилаті ракети – 3864 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64798 (+126);
  • спеціальна техніка – 3980 (+0).
Орієнтовні втрати противника, дані Генштабу ЗСУ

