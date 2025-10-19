На Франківщині заочно повідомили про підозру колаборанту з Херсонської області

На Івано-Франківщині оголосили заочну підозру “голові” окупаційної адміністрації Скадовського району Херсонської області. Йому інкримінують колабораційну діяльність та пособництво РФ. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.
Про це інформують на Facebook-сторінці СБУ в Івано-Франківській області.
Слідчі з’ясували, що 41-річний місцевий житель добровільно погодився на співпрацю з РФ та обійняв посаду так званого “начальника територіального управління “Таврія” Скадовського муніципального округу Херсонської області”. Таким чином до його підпорядкування увійшли п’ять населених пунктів: Таврія, Вишневе, Олександрівка, Мала Олександрівка та Хатки.
“На займаній “посаді” чоловік забезпечує реалізацію політики держави-агресора на тимчасово окупованій території, сприяє інтеграції місцевих громад у “законодавче поле” Росії. Також він переоформлював установчі документи за російським “законодавством” та займався пропагандою й брав участь у зйомках агітаційних сюжетів, де відкрито поширював кремлівські наративи та звинувачував Україну в “агресії проти мирних людей”, — йдеться у дописі.
Окрім того, за дорученням “гауляйтера” Скадовська Олександра Дудки підозрюваний проводив публічні зустрічі з жителями для прихованої агітації та створення видимості “турботи” окупаційної влади.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 111-1 — добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території ;
- ч. 1 ст. 111-2 — пособництво державі-агресору, вчинене громадянином України.