Обвинуваченого у держзраді Руслана Коцабу оголосили у міжнародний розшук

Обвинуваченого у державній зраді проросійського пропагандиста Руслана Коцабу оголосили у міжнародний розшук. Таке рішення ухвалив Коломийський міськрайонний суд, що на Івано-Франківщині.

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

“Оголосити розшук обвинуваченого Руслана Коцабу, громадянина України. Надати дозвіл управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області затримати обвинуваченого та у розумний термін доставити його приводом в Коломийський міськрайонний суд”, — йдеться в ухвалі.

Контроль за виконанням ухвали суд доручив прокурору. Судове засідання у цій справі відбулося 15 жовтня 2025 року. Повний текст оприлюднили 17 жовтня. До розшуку Руслана Коцаби провадження зупинили.

Чи екстрадують пропагандиста зі Сполучених Штатів Америки, куди він виїхав під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, вирішуватиме американський суд.

Що відомо про обвинуваченого у держзраді Руслана Коцабу

Коцаба — проросійський пропагандист, який закликав українців бойкотувати мобілізацію. У лютому 2015 його звинуватили у державній зраді та перешкоджанні діяльності ЗСУ. У травні 2016 року Івано-Франківський міський суд виніс обвинувальний вирок Коцабі — три з половиною роки позбавлення волі за перешкоджання діяльності Збройних сил України.

Коцаба оскаржив вирок в Апеляційному суді Івано-Франківської області. Суд його повністю виправдав та визнав його невинним.

Прокуратура оскаржила рішення апеляційного суду, і з квітня 2019 року справу Коцаби про державну зраду розглядають у Коломийському міськрайонному суді.

Коцаба виїхав з України під час повномасштабного вторгнення РФ. Він і його адвокати під час онлайн-засідань у суді розповідають різні версії, як пропагандисту вдалося перетнути кордон.

22 лютого 2023 року адвокатка обвинуваченого Світлана Новицька під час судового засідання у Коломийському міськрайонному суді повідомила, що Руслан Коцаба виїхав з України у США зі статусом політичного біженця.

9 березня суддя Олександр Калинюк сказав, що обвинувачений у державній зраді Руслан Коцаба виїхав у Сполучені Штати Америки за програмою “Єднання заради України”, яку для допомоги українським біженцям запровадив президент Джо Байден.

9 листопада Коцаба розповів, що виїхав за межі України 24 серпня 2022 року, супроводжуючи свою матір. Однак у той же день вона повернулася до України з Польщі, а обвинувачений у держзраді залишився за кордоном і зараз перебуває у Сполучених Штатах Америки.

У Держприкордонслужбі відмовилися повідомити, яким чином і коли Коцаба перетнув державний кордон, посилаючись на те, що це — інформація з обмеженим доступом.

31 серпня 2023 року прокуратура подала клопотання про оголошення обвинуваченого у державній зраді Руслана Коцаби у міжнародний розшук і тримання його під вартою, однак суд відхилив його.

11 квітня 2024 року адвокатці Світлані Новицькій, яку підозрюють у держзраді, дозволили захищати пропагандиста Руслана Коцабу із СІЗО.

У жовтні 2024 року колишню захисницю Коцаби Тетяну Монтян, яку підозрюють у колабораціонізмі, позбавили адвокатської ліцензії.