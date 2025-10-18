Прикарпатець купив підроблені права у Facebook-групі та заплатить штраф

Прикарпатець придбав підроблене посвідчення водія через Facebook-групу “Допоможемо. Посвідчення водія” та користувався ним, поки не зупинила поліція. Йому призначили штраф.

Про це пише Правда з посиланням на вирок Тисменицького районного суду.

3 травня 2025 року чоловік домовився з невстановленою особою в соцмережі про виготовлення підробленого посвідчення водія категорії “B” за 10 500 гривень. Він надіслав свої особисті дані, фото, підпис і копії документів, після чого отримав “готові” права поштою.

Через кілька тижнів, 29 травня 2025 року, під час перевірки поліцією на вулиці Галицькій у селі Угринів, військовослужбовець пред’явив підроблений документ. У суді обвинувачений повністю визнав вину, пояснивши, що втратив справжнє посвідчення і не мав часу знову проходити навчання.

Суд визнав його винним за ч.3 та ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України — підроблення та використання підробленого документа. Чоловік відбувся штрафом у 850 гривень та іспитовим строком тривалістю один рік. Також він має сплатити процесуальні витрати: 5 348 гривень.