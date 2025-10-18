Прикарпатець став чемпіоном престижного турніру з карате у Польщі

Протягом 11–12 жовтня у польському місті Бєльсько-Бяла відбувся один із наймасовіших турнірів Європи з карате WKF — Polish Open 2025. Змагання зібрали спортсменів із 33 країн та 210 клубів.

Про це повідомляють у спортивному клубі Dominant.

У змаганнях успішно виступив прикарпатський тренер Сергій Шурпан — майстер спорту України міжнародного класу, володар чорного поясу, багаторазовий чемпіон України та Європи, переможець Кубка Світу.

За результатами турніру Сергій Шурпан здобув титул чемпіона у своїй віковій категорії, вкотре підтвердивши високий рівень прикарпатської школи карате.