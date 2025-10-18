ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Івано-Франківщині розшукують 16-річну дівчину

Автор: Олег Мамчур
Оголошення розшуку на червоному фоні
Поліцейські Івано-Франківщини встановлюють місцезнаходження 16-річної мешканки обласного центру — Жасміни Кейта, 2009 року народження.

Як повідомили у відділі ювенальної превенції, 18 жовтня близько 15:00 дівчина пішла з дому, і відтоді її місцеперебування залишається невідомим.

За прикметами: зріст близько 160 см, повної тілобудови, смуглява, має кучеряве каштанове волосся нижче плечей. Була одягнена у зелену атласну вітрівку з білими лампасамичорну кофту з капюшоном і чорні туфлі.

Поліція звертається до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження неповнолітньої, із проханням негайно повідомити за номером “102” або звернутися до відділу ювенальної превенції ГУНП в Івано-Франківській області.

