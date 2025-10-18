Марцінків розповів про підготовку Франківська до опалювального сезону

Івано-Франківськ готується до опалювального сезону, попри обстріли газової та електричної інфраструктури з боку російських окупантів.
Про ситуацію розповів міський голова Руслан Марцінків в програмі «Про головне в деталях», пише Фіртка.
«Відбулася робоча зустріч щодо газопостачання, зокрема нашої громади. Ми обговорили питання заборгованості перед НАК «Нафтогаз», у тому числі комунального підприємства «Теплокомуненерго». Є об’єктивні причини боргів — передусім економічно необґрунтовані тарифи. Ми дотримуємося чинних тарифів, щоб не допустити їх зростання для населення, але через це утворюється різниця в тарифах, яку громади ще не отримали», — пояснив Марцінків.
Мер додав, що окремо обговорювалося питання котельні на Індустріальній, борги якої громада взяла на себе, щоб забезпечити опалення минулого сезону.
«Ми домовилися про механізми реструктуризації заборгованості та подальшу її сплату», — зазначив посадовець.
Руслан Марцінків наголосив, що найбільша проблема зараз — удари по газорозподільчих мережах.
«Навіть маючи достатньо газу, існують труднощі з його доставкою до окремих регіонів і домівок. Керівництво НАК «Нафтогаз» запевнило, що ми зможемо пройти цей опалювальний сезон, хоча й із певними труднощами. Закликаю максимально економно використовувати газ», — підкреслив міський голова.
За його словами, тепло вже подали у освітніх та медичних закладах, а з понеділка запустять індивідуальні котельні при дитсадках і школах.
«Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, опалювальний сезон для населення розпочинається, коли три доби підряд середньодобова температура нижче восьми градусів. Зараз важливо враховувати наслідки війни та обстрілів, аби економно використовувати ресурси», — зазначив Марцінків.
Мер закликав мешканців ощадно ставитися до газу та електроенергії.
«Нинішні труднощі — не провина влади, а наслідок агресії ворога, який прагне посіяти паніку. Ми вже проходили подібне, тож важливо діяти спільно».