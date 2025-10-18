Марцінків розповів про підготовку Франківська до опалювального сезону

Івано-Франківськ готується до опалювального сезону, попри обстріли газової та електричної інфраструктури з боку російських окупантів.

Про ситуацію розповів міський голова Руслан Марцінків в програмі «Про головне в деталях», пише Фіртка.

«Відбулася робоча зустріч щодо газопостачання, зокрема нашої громади. Ми обговорили питання заборгованості перед НАК «Нафтогаз», у тому числі комунального підприємства «Теплокомуненерго». Є об’єктивні причини боргів — передусім економічно необґрунтовані тарифи. Ми дотримуємося чинних тарифів, щоб не допустити їх зростання для населення, але через це утворюється різниця в тарифах, яку громади ще не отримали», — пояснив Марцінків.

Мер додав, що окремо обговорювалося питання котельні на Індустріальній, борги якої громада взяла на себе, щоб забезпечити опалення минулого сезону.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

«Ми домовилися про механізми реструктуризації заборгованості та подальшу її сплату», — зазначив посадовець.

Руслан Марцінків наголосив, що найбільша проблема зараз — удари по газорозподільчих мережах.

«Навіть маючи достатньо газу, існують труднощі з його доставкою до окремих регіонів і домівок. Керівництво НАК «Нафтогаз» запевнило, що ми зможемо пройти цей опалювальний сезон, хоча й із певними труднощами. Закликаю максимально економно використовувати газ», — підкреслив міський голова.

За його словами, тепло вже подали у освітніх та медичних закладах, а з понеділка запустять індивідуальні котельні при дитсадках і школах.

«Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, опалювальний сезон для населення розпочинається, коли три доби підряд середньодобова температура нижче восьми градусів. Зараз важливо враховувати наслідки війни та обстрілів, аби економно використовувати ресурси», — зазначив Марцінків.

Мер закликав мешканців ощадно ставитися до газу та електроенергії.