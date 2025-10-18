Вбивство українського підлітка в Ірландії: хлопець щойно приїхав до Дубліна

17-річного українця Вадима Давиденка вбили під час нападу з ножем.

Ще один підліток отримав поранення, але його стан не критичний.

Інцидент стався в житловому закладі для підлітків, які шукають міжнародного захисту. Поліція проводить розслідування, опитує свідків.

У цій справі поліція арештувала неповнолітнього біженця у Донагмед, проте одразу відправили його в лікарню з порізами.

За інформацією ірландського сайту RTE, поранений підліток приїхав з Aфрики. Згодом до лікарні з незначними пораненнями доставили ще жінку, яка нібито є працівницею центру для біженців – вона втрутилася у бійку, щоб зупинити конфлікт.