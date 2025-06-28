У Франківську п’яний водій без прав втікав від патрульних. ФОТО

Інцидент стався на вулиці Івасюка в обласному центрі, де патрульні поліцейські помітили автомобіль Renault, водій якого порушував правила дорожнього руху.

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Поліцейські подали законну вимогу про зупинку, увімкнувши проблискові маячки та звуковий сигнал. Однак кермувальник проігнорував вимогу, різко набрав швидкість і спробував втекти, пише Правда.

Під час втечі водій допустив зіткнення з автомобілем Skoda та дорожнім знаком.

За кермом перебував 18-річний чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд на стан сп’яніння — результат становив 1.66 проміле алкоголю в крові. Крім того, водій не мав посвідчення на право керування транспортними засобами.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 130 (Керування автомобілем у стані сп’яніння), за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу), за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) та за ст 126 ( Керування транспортним засобом без документів) КУпАП.