У Франківську театрі прем’єра – “Дім, де говорять уламки”

Івано-Франківський драмтеатр запрошує на прем’єру, постановку Назарій Паніва у жанровому визначенні “інтроспективна драма”.

Вистава “Дім, де говорять уламки” за п’єсою сучасної української драматургині Олени Шкребтієнко “ПТСР відкладається” та за мотивами роману Еріха Марії Ремарка “Повернення”, інформує Правда.іф.

Власне, п’єса Олени Шкребтієнко – це драма з елементами вербатіму, реальними історіями і зміненими іменами.

"Театр має йти попереду, в авангарді того, що відбувається навколо. Ми хочемо доторкнутися до дуже важкої теми, того, що відбувається в душах тих хлопців і дівчат, які повертаються з війни. Переконаний, ми, як люди мистецтва, не можемо не відтворювати те, що зараз відбувається в нашій країні в в нашому суспільстві", – каже генеральний директор – художній керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.

Ця вистава – не про війну, а про її відлуння. Про тих, хто повернувся у відносний мир, але приніс із собою шум вибухів у голові. Про тих, хто зустрічає ранок – і не може повірити, що він справжній. Про військових, які мовчать за родинним столом, бо не знаходять слів. Актори, які грають у виставі, добре знані і улюблені у глядачів – Ірина Онищук, Євгеній Холодняк та Ігор Захарчук.