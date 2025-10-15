ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську театрі прем’єра – “Дім, де говорять уламки”

Автор: Олег Мамчур
Актори перед афішею вистави театру Івана Франка
Івано-Франківський драмтеатр запрошує на прем’єру, постановку Назарій Паніва у жанровому визначенні “інтроспективна драма”.

Вистава “Дім, де говорять уламки” за п’єсою сучасної української драматургині Олени Шкребтієнко “ПТСР відкладається” та за мотивами роману Еріха Марії Ремарка “Повернення”, інформує Правда.іф.

Власне, п’єса Олени Шкребтієнко – це драма з елементами вербатіму, реальними історіями і зміненими іменами.

“Театр має йти попереду, в авангарді того, що відбувається навколо. Ми хочемо доторкнутися до дуже важкої теми, того, що відбувається в душах тих хлопців і дівчат, які повертаються з війни. Переконаний, ми, як люди мистецтва, не можемо не відтворювати те, що зараз відбувається в нашій країні в в нашому суспільстві”, – каже генеральний директор – художній керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.

Постер вистави Дім де говорять уламки
Ця вистава – не про війну, а про її відлуння. Про тих, хто повернувся у відносний мир, але приніс із собою шум вибухів у голові. Про тих, хто зустрічає ранок – і не може повірити, що він справжній. Про військових, які мовчать за родинним столом, бо не знаходять слів. Актори, які грають у виставі, добре знані і улюблені у глядачів – Ірина Онищук, Євгеній Холодняк та Ігор Захарчук.

“У першу чергу ця вистава особисто для мене є важливою. Я також вчився, пізнавав нове, вдячний всій команді, яка додавала в процесі роботи над виставою свої знання, свій набутий досвід. Це постановка про вміння переступити через свій страх, через упередження, уміння заговорити до людини у формі. Ми маємо розуміти людей, які повернулися на відновлення чи зовсім повернулися з війни і підтримувати їх, ми маємо знати, як саме їх підтримувати. Розуміти, як вони сприймають навколишній світ, як вони сприймають людей біля себе. У нас багато роботи по відновленню наших захисників і захисниць. Кожен з нас має думати, як допомогти військовим, як наблизити перемогу. Наша вистава про це”, – наголошує режисер-постановник Назарій Панів.

Актори перед афішею вистави театру Івана Франка

