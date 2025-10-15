У Франківську зведуть торгово-офісний центр з багаторівневим паркінгом та укриттям

В Івано-Франківську розпочалося обговорення ДПТ для будівництва та обслуговування торгово-офісної будівлі з багаторівневим паркінгом в районі набережної ім. Василя Стефаника та вул. Об’їзної.

Проєкт документа 13 жовтня оприлюднив Департамент містобудування та архітектури міської ради.

Йдеться про територію, площею 0,44 га, на території села Крихівці, поруч з об’їзною дорогою та озером «Калина», за 2,7 км від центру Івано-Франківська.

На двох комунальних ділянках планують збудувати 4-поверховий торгово-офісний центр, загальною площею 10 тис. м2, з багаторівневим паркінгом на 140 автомобілів. Підземний простір можна буде використати й для укриття 700 людей.

Проєктом ДПТ передбачено створення проїзду з Об’їзної та Слобідської вулиць, асфальтування дороги та викладення тротуарів плиткою.

«Територія детального планування має вигідне положення на території міста в частині транспортної доступності та забезпечення соціальною інфраструктурою. Проєктом передбачено створення зеленої зони сучасного підходу з повним переліком елементів благоустрою: твердими видами покриття доріжок і майданчиків, лавками, урнами, освітлювальним обладнанням», – йдеться в містобудівній документації.

Детальний план території розглянуть на громадських слуханнях, які відбудуться о 10:00 11 листопада у конгрес-центрі Палацу Потоцьких по вул. Шпитальній, 5.