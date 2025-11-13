В Івано-Франківську добігають кінця роботи з укріплення старого моста, що веде на Пасічну.

Комунальники підсилюють конструкцію з усіх боків, аби продовжити термін її експлуатації та уникнути перекриття, якого побоювалися мешканці, пише Ратуша.

«Зараз роботи вже на завершальній стадії. Свого часу ми провели обстеження цього моста, яке виявило слабкі місця на п’яти опорах. Роботи розпочали ще в серпні, а тепер уже завершуємо — під існуючі опори встановили страхувальні. Гарантія на ці роботи надається, тож у місцях підсилення обвалу балок точно не буде. Інші опори перебувають у задовільному стані, тож на сьогодні проблем немає», — розповів директор КП «Муніципальна дорожня компанія» Віталій Бурко.

За його словами, попри наближення холодів, ремонтники продовжують працювати доти, доки дозволяють погодні умови.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Завдання — якнайшвидше завершити всі необхідні роботи як на новому мосту, так і на старому, щоб забезпечити стабільний і безпечний рух між частинами міста.