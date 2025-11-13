В Івано-Франківську з 13 по 19 листопада триватиме кампанія з вакцинації тварин від сказу. Мешканців міста запрошують вакцинувати своїх домашніх улюбленців.

Про це пише Правда з посиланням на головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

13-14 листопада щеплення будуть проводити на вулиці Мазепи, навпроти гіпермаркету «Сільпо» біля ринку. А 18-19 листопада – на вулиці Довженка-Чорновола, біля ринку.