В Івано-Франківську з 13 по 19 листопада триватиме кампанія з вакцинації тварин від сказу. Мешканців міста запрошують вакцинувати своїх домашніх улюбленців.
Про це пише Правда з посиланням на головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.
13-14 листопада щеплення будуть проводити на вулиці Мазепи, навпроти гіпермаркету «Сільпо» біля ринку. А 18-19 листопада – на вулиці Довженка-Чорновола, біля ринку.
“У ці дні з 10:00 по 15:00 лікарі ветеринарної медицини Івано-Франківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини розкладуть намети та чекатимуть на охочих вакцинувати своїх домашніх тварин від сказу”, – йдеться у повідомленні.