13 листопада Івано-Франківський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу щодо запобіжного заходу судді Ольги Лелик, яку підозрюють у смертельній ДТП у селі Фрага Івано-Франківського району.

Справу розглядатиме колегія суддів у складі Володимира Повзла, Андрія Малєєва та Богдана Кукурудза, пише КУРС.

Нагадаємо, увечері 31 жовтня суддя Ольга Лелик, керуючи автомобілем Lexus, збила двох пішоходів, які переходили дорогу на пішохідному переході

Унаслідок наїзду один пішохід загинув на місці, другий отримав травми і був госпіталізований.

Ользі Лелик повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Вища рада правосуддя 2 листопада надала згоду на утримання судді під вартою.

Наступного дня, 3 листопада, Івано-Франківський міський суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 1 002 268 гривень.

Захист просив суд застосувати м’якший запобіжний захід – або особисте зобов’язання, або заставу, наголошуючи, що Лелик сама утримує сім’ю, бо її чоловік має мінімальну заробітну плату, а батьки є особами непрацездатного віку.

Засідання апеляційного суду призначене на 9:00.