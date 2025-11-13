ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Як у селі Княждвір на Франківщині жителі волонтерять для війська

Автор: Олег Мамчур
Чоловік у інвалідному візку працює всередині приміщення
Жителі села Княждвір на Івано-Франківщині щодня збираються у місцевому ліцеї, щоб плести маскувальні сітки для військовослужбовців. Їм допомагають учні, працівники та випускники школи. Серед них — 24-річний Роман Попович, який щодня на колісному кріслі приїздить з іншого кінця села. Штаб організували у жовтні 2025 року волонтери ініціативи “Маскувальні феї”. Відтоді жителі сплели три повноцінні сітки.

Більше про роботу волонтерів — у матеріалі Суспільного.

Приїздить у штаб на колісному кріслі з іншого кінця села

24-річний Роман Попович щодня плете маскувальні сітки для ЗСУ у Княждвірському ліцеї, що у Печеніжинській громаді. Хлопець колись там навчався, а тепер приїздить у школу на колісному кріслі з іншого кінця села, аби допомагати воїнам. Дорога в один бік займає 40 хвилин, а іноді й годину.

“Насамперед це допомагає не здаватися, рухатися навіть попри такі великі обмеження. Важливо приділити цьому навіть годину-півтори часу і вже буде корисно, вже ви щось зробите. І дуже хочу подякувати нашим військовим, бо якби не вони, я б не зміг робити те, що я роблю. І скласти подяку нашим односельцям, які воюють, і тим, які загинули за наше село й нашу Батьківщину”, — говорить волонтер.

Роман Попович, штаб, Княждвір, "Маскувальні феї", Івано-Франківщина

Як у штабі організували волонтерську роботу

Штаб є однією із 28 філій волонтерського центру “Маскувальні феї”. Від старту ініціативи в Княждвірському ліцеї минув місяць. За цей час місцеві сплели три сітки, говорить організаторка філії у Княждворі Марія Луцак.

Марія Луцак, Княждвір, волонтери

“Ми допомагали воїнам з Печеніжинської громади, безпосередньо з Печеніжина. І зараз оця сітка, яку ми закінчили, це — для воїна з Княждвора. Ми розуміємо, що ця сітка накриває чи бліндаж, чи якусь техніку, і, відповідно, підбираємо розмір, колір. Додатково нам описують ландшафт чи за змоги скидають фото локації, щоб ми зробили якісну сітку”, — розповідає Марія Луцак.

З її слів, волонтери працюють тут увесь тиждень без вихідних.

“На перервах діти підходять, вчителі, коли мають “вікна”, тобто час без уроків. Підходять прибиральники, технічний персонал, також люди із села допомагають. Вони плетуть з понеділка по п’ятницю, поки працює ліцей, також на вихідні, коли кому виходить, тоді збираються на вихідні”, — каже Марія Луцак.

Штаб, Княждвір, "Маскувальні феї", Івано-Франківщина

“Це заспокоює, і це так, як арттерапія”

Пенсіонерка Ганна Клюсик приходить плести сітки, щоб відволіктися від переживань за внука, який четвертий рік воює на фронті.

“Це заспокоює, і це так, як арттерапія. Плетіння сіток заспокоює, бо знаєш, що це — для воїнів, для наших дітей. Вони десь там в окопах, в лісах, а ми тут, у теплі”, — говорить Ганна Клюсик.

Волонтерка Ганна Клюсик, штаб, Княждвір, "Маскувальні феї", Івано-Франківщина

Як допомагають воїнам-односельцям

Колектив і учні стараються допомогти армії зокрема й тому, що їхні випускники наразі служать у війську, каже завучка ліцею Мирослава Мокринчук. З її слів, шестеро колишніх учнів загинули у боротьбі за державу.

Завучка ліцею Мирослава Мокринчук, штаб, Княждвір, "Маскувальні феї", Івано-Франківщина

“Звичайно, всіх тих дітей, які зараз перебувають на передовій, ми виховували, ми вчили. І зараз дуже-дуже боляче розуміти, що ці діти — уже воїни. Вони — бійці, яким завдячуємо нашим життям, комфортом. Ми завдячуємо, що маємо можливість вчити діточок, молоде покоління, щоб вони знали, якою ціною дається нам воля, незалежність, місце під сонцем. Це дуже і дуже важка ціна”, — каже Мирослава Мокринчук.

Директорка ліцею Ганна Рогозіна додає, що, крім плетіння маскувальних сіток, на свята вони збирають військовим подарункові набори та передають на фронт.

Директорка ліцею Ганна Рогозіна, волонтерка, штаб, Княждвір, "Маскувальні феї", Івано-Франківщина

“Кожного року на свято Миколая і на Великдень ми своїм односельцям надсилаємо великі посилки, щоб вони могли відчути тепло рідного дому. Діти малюють малюнки, роблять прикраси на руку, щоб воїни могли відчувати їхнє тепло. І дати зрозуміти, що ми з ними, що ми за них переживаємо”, — говорить Ганна Рогозіна.

