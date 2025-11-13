Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що інформація про контроль російських військ над Покровськом не відповідає дійсності. Українські сили продовжують стримувати противника та проводять пошуково-ударні дії в районі міста.

Про це стало відомо з його Telegram-каналу, пише Правда.

За словами Сирського, стабілізація ситуації там «залежить від злагодженої роботи органів військового управління, частин і підрозділів, які виконують бойові завдання». З цією метою він особисто відвідав район бойових дій, щоб оцінити результати раніше поставлених завдань і спланувати подальші кроки.

«Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Саме тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмів і зосереджена значна частина російського угруповання. Ворог намагається скористатися складними погодними умовами», – зазначив головнокомандувач.

Основними завданнями українських військ, за його словами, є поступове взяття під контроль визначених районів, утримання й захист логістичних шляхів, а також створення додаткових маршрутів для забезпечення оборонців та евакуації поранених.

«Наші воїни роблять усе, щоб унеможливити пересування і закріплення противника. Пошук і знищення ворога триває також на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні сім діб українські сили зачистили від диверсійно-розвідувальних груп 7,4 квадратних кілометри території Покровського району», – повідомив Сирський.

Він наголосив, що про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення українських сил мова не йде.