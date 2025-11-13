КВАРТИРИ ПІД ПРОГРАМУ “ЄОСЕЛЯ” ТА “ЄВІДНОВЛЕННЯ” У ЗБУДОВАНИХ БУДИНКАХ БК «КВАРТАЛ»

У компанії БК «КВАРТАЛ» ми розуміємо, наскільки важливо мати власний дім — місце, де панує спокій, комфорт і відчуття стабільності. Саме тому ми долучилися до державних програм єОселя та єВідновлення, які дають українцям можливість придбати сучасне житло на вигідних умовах кредитування та з державною підтримкою.

Наші житлові комплекси відповідають усім вимогам цих програм — це здані будинки, у яких можна оформити право власності одразу після купівлі. Ми пропонуємо квартири в сучасних комплексах, що вже готові до заселення.

ЖК «КВАРТАЛ №5» — СУЧАСНИЙ КОМФОРТ У ЦЕНТРІ МІСТА



Комплекс розташований у центральній частині міста, поруч із Ратушею, міським парком та озером. Архітектура будівлі вирізняється стильним фасадом, а внутрішній простір — просторими, світлими квартирами з продуманими плануваннями.

Закритий двір, озеленена територія та зручна інфраструктура роблять життя тут комфортним та безпечним.

Вартість квартир — від 36 900 грн/м².

Квартири доступні для купівлі за програмами єОселя та єВідновлення.





ЖК «ІМПЕРІЯ» — ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЖИТТЯ

Житло преміумкласу, створене за принципами сучасного європейського дизайну. Комплекс поєднує естетику архітектури, високу якість матеріалів і функціональність кожного простору. У цьому проєкті ми реалізували всі принципи будівництва компанії «КВАРТАЛ» — від надійності конструкцій до уваги до деталей у кожному рішенні.

Вартість квартир — від 35 900 грн/м².

Квартири повністю готові до заселення та можуть бути придбані за програмами єОселя і єВідновлення.

ЧОМУ МИ ПІДТРИМУЄМО ЦІ ПРОГРАМИ

Для БК «Квартал» участь у державних програмах — це не лише підтримка соціальних ініціатив, а й можливість допомогти українцям зробити впевнений крок до власного житла. Ми переконані, що кожен заслуговує на якісний, комфортний і безпечний простір для життя.

Саме тому наші комплекси зводяться з урахуванням найвищих стандартів енергоефективності, довговічності та сучасного міського стилю.

Ми не просто будуємо квадратні метри — ми створюємо середовище, де хочеться жити.

Щоб переглянути планування квартир, дізнатися про актуальні пропозиції або отримати консультацію щодо участі у програмах єОселя та єВідновлення, звертайтеся до наших менеджерів за телефоном: + 38 (097) 58 00 889



БК «Квартал» — для тих, хто цінує якість.

