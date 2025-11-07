Суддю, яка скоїла ДТП на Прикарпатті, тимчасово відсторонили від правосуддя

6 листопада 2025 року Вища рада правосуддя тимчасово, до 1 січня 2026 року, відсторонила суддю Підгаєцького районного суду Тернопільської області від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Про це повідомили у Вищій раді правосуддя.

Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора Марії Вдовиченко.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 2 листопада 2025 року Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області.

ДТП трапилася у селі Фрага, що на Рогатинщині

Згідно з інформацією, за поданням прокурора Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області. Вона підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель пішохода та травмування іншої особи.

Внаслідок ДТП один із них загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження.

2 листопада Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника Генерального прокурора Марії Вдовиченко про надання згоди на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольги Лелик, яка 31 жовтня скоїла смертельну ДТП на Прикарпатті, пише КУРС з посиланням на трансляцію засідання Вищої ради правосуддя.

У поданні обвинувачення зазначено, що суддя відмовилася давати пояснення, а слідство зафіксувало з її боку спроби перешкодити кримінальному провадженню – після ДТП вона спілкувалася з кимось по мобільному телефону, який відмовилася надати слідчому. Натомість приховала телефон, передавши його своїм знайомим. А очевидці ДТП дали свідчення про те, що суддя просила їх не викликати поліцію.

Ольга Лелик на засіданні ВРП пояснила, що не мала намірів покидати місце ДТП.

“Після того, як я вийшла з транспортного засобу, підійшов до мене чоловік, який зупинився перед моїм автомобілем. Він запитався, чи в мене все добре. Я запитала, чи викликали швидку і поліцію і я йому особисто повідомила, яку посаду я займаю, бо розуміла, який орган мав би розслідувати дане ДТП. З іншими учасниками я не спілкувалася”, – сказала Лелик.

Щодо приховування телефону, вона зазначила, що її телефон знаходився на зарядці у приміщенні ДБР.

“Після ДТП я подзвонила чоловікові і повідомила, що потрапила в ДТП і подзвонила колезі з роботи – теж повідомила, що я попала в ДТП”, – сказала Лелик.

Вона додала, що у ДБР ніхто не намагався вилучити її телефон. Лелик також зазначила, що не відмовлялася давати пояснення, просто була “стривожена і розгублена”, її боліла голова і запропонувала дати пояснення наступного дня. Однак наступного дня слідчі дії з нею не проводилися. Лелик також переконувала, що їхала зі швидкістю не більше 50 кілометрів на годину.

Адвокат Ольги Лелик переконував ВРП, що у матеріалах справи начебто немає підтвердження, що вона порушила ПДР, вважає оголошену їй підозру передчасною та просив відмовити їй у поданні про її затримання. Невдовзі суд обере Лелик запобіжний захід.

Вища рада правосуддя задовольнила подання про утримання під вартою судді Ольги Лелик. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Ольга Лелик призначена на посаду судді Підгаєцького районного суду у 2024 році. До того працювала помічником судді Шевченківський районний суд міста Львова.

Як йдеться в е-декларації судді, автомобіль Lexus, на якому вона скоїла смертельну аварію, вона придбала навесні цього року за 993 999 гривень.