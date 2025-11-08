Чемпіонат WBL в Івано-Франківську: перемоги “Еспади” та “Академії Говерли”

В Івано-Франківську відбулися два матчі регулярного чемпіонату West Basketball League.
У центральному матчі 3-го ігрового МБК «Калуш» приймав івано-франківську «Еспаду». Поєдинок вийшов інтенсивним та багатим на тактичні перебудови, однак підсумкову перемогу святкували номінальні гості — 79:92.
Калуш упевнено розпочав гру, вигравши першу чверть з перевагою +11. Номінальні господарі грамотно будували атаки через фарбу, активно рухали м’яч та обмежували швидкий перехід суперника. Однак, ключовим став відрізок у третій чверті, де франківці провели потужний ривок, вигравши період 31:19, пише МІСТО.
Саме в цьому відрізку проявилася ширша ротація та фізична свіжість франківців. «Калушу» стало важче відзахищатися проти швидких переходів та зміни напрямку атак з периметра.
Відтак, четверта 10-хвилинка фактично пройшла під диктовку команди Андрія Лонюка, які виграли чверть 28:17, та й загалом зустріч – 92:79, здобувши другу поспіль перемог на старті сезон 2025-2026.
West Basketball League. Вищий дивізіон. 3-й тур.
МБК «Калуш» (Івано-Франківськ) – «Еспада» (Івано-Франківськ) – 79:92 (25:14, 18:19, 19:31, 17:28)
- «Калуш»: Освієнко (31 + 7 підбирань), Філімонов (12 + 5 підбирань), Сокіл (12), Ігнатюк (9), Олійник (8), Лагойда (4 + 5 підбирань), Корольчук (2), Бровченко (1).
- «Еспада»: Музиченко (23 + 6 підбирань + 3 перехоплення), Малиш (19 + 10 підбирань), А.Лонюк (17), М. Тимофійчук (14), А. Тимофійчук (6), М. Лонюк (6), Рябокінь (5 + 9 підбирань), Довгань (2), Федорів (0).
Зустріч франківських команд Першого дивізіону між «Varto IF» та «Академія Говерла-Штерн Агро» подарувала вболівальникам якісний, емоційний баскетбол, у якому швидкість перепліталася з тактикою, а індивідуальна майстерність — із командною дисципліною.
«Varto IF» спробували взяти гру за рахунок агресії та фізики, то «Академія Говерла-Штерн Агро» відповідала структурою, холоднокровністю та роботою «до зайвого пасу». І саме це стало ключем до перемоги номінальних гостей — 92:79.
West Basketball League. Перший дивізіон. 3-й тур.
«VARTO IF» — «АКАДЕМІЯ ГОВЕРЛА-ШТЕРН АГРО» – 79:92 (20:18, 22:26, 21:24, 16:24)
- «Varto IF»: Вашкевич (24), Гриневич (20 + 6 передач), Боронило (10), Павлик (10 + 14 підбирань), Невшупа (8 + 8 підбирань), Горбатюк (7 + 11 підбирань), Скічко (0), Фреїв (0).
- «Академія Говерла»: Кіцик (28 + 8 підбирань + 5 передач), М. Малик (24 + 5 підбирань + 5 перехоплень), С. Малик (13 + 6 підбирань + 5 перехоплень), Лесик (13 + 7 підбирань), Чемоданов (3), Бондаренко (2), Гордійчук (0), Бігун (0).