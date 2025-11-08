ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Поляниці ліквідована пожежа будівлі готелю (ФОТО)

Автор: Уляна Роднюк
Пожежники гасять вогонь у житловому будинку
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Площа пожежі – близько 750 кв.м.

До ліквідації пожежі було залучено 58 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, пише ДСНС Україна.

Нагадаємо, з будівлі було евакуйовано 70 людей, постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Пожежник гасить вогонь у задимленій будівлі
Пожежники гасять пожежу в багатоповерхівці
Рятувальники працюють біля пожежного автомобіля вночі

СХОЖІ НОВИНИ