У Поляниці ліквідована пожежа будівлі готелю (ФОТО)

Площа пожежі – близько 750 кв.м.
До ліквідації пожежі було залучено 58 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, пише ДСНС Україна.
Нагадаємо, з будівлі було евакуйовано 70 людей, постраждалих, за попередньою інформацією, немає.
Ворог втратив близько 1 150 100 (+1 190) особового складу.
В Івано-Франківську відбулися два матчі регулярного чемпіонату West Basketball League.
Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора Марії Вдовиченко.
З наближенням холодів від захисників на передовій надходить нагальний запит на ковдри, покривала та пледи, необхідні для утеплення бліндажів.
Сьогодні, 7 листопада, Дубовецька громада та рідне село Медуха провели в останню дорогу воїна Романа Сухоребського, який віддав своє життя,…
В Івано-Франківську завершили роботи з поточного ремонту м’якої покрівлі в будинку ОК «Житловий №7», що розташований на вул. Б. Хмельницького,…