У Поляниці ліквідована пожежа будівлі готелю (ФОТО)

Площа пожежі – близько 750 кв.м.

До ліквідації пожежі було залучено 58 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, пише ДСНС Україна.

Нагадаємо, з будівлі було евакуйовано 70 людей, постраждалих, за попередньою інформацією, немає.