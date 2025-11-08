Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.25

Ворог втратив близько 1 150 100 (+1 190) особового складу.
- танків / tanks – 11 330 (+0) од.
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 544 (+1) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 34 321 (+20) од.
- РСЗВ / MLRS – 1 538 (+3) од.
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 239 (+1) од.
- літаків / aircraft – 428 (+0) од.
- гелікоптерів / helicopters – 347 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 78 928 (+250) од. (кількість уточнюється)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3 918 (+0) од.
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 66 795 (+72) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 3 993 (+0) од, пише Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.