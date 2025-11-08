ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.25

Автор: Уляна Роднюк
Знищений танк серед лісу після бою
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Ворог втратив близько 1 150 100 (+1 190) особового складу.

  • танків / tanks – 11 330 (+0) од.
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 544 (+1) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 34 321 (+20) од.
  • РСЗВ / MLRS – 1 538 (+3) од.
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 239 (+1) од.
  • літаків / aircraft – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів / helicopters – 347 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 78 928 (+250) од. (кількість уточнюється)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3 918 (+0) од.
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 66 795 (+72) од.
  • спеціальна техніка / special equipment – 3 993 (+0) од, пише Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.

СХОЖІ НОВИНИ