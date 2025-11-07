Волонтери з Долини організували збір ковдр для утеплення бліндажів та закликають небайдужих долучатися до допомоги

Долинські волонтери звертаються до мешканців громади та всіх небайдужих із проханням про допомогу. З наближенням холодів від захисників на передовій надходить нагальний запит на ковдри, покривала та пледи, необхідні для утеплення бліндажів.

Волонтерка Наталія Ступак, яка постійно тримає зв’язок із фронтом, повідомляє, що потреба в матеріалах для утеплення є величезною. На це волонтерська команда локації “Кінотеатр”, яка працює в місті Долина від самого початку повномасштабного вторгнення, відповідає новою ініціативою, пише Інформатор.

Волонтери закликають мешканців громади долучитися до доброї справи.

“Наші захисники потребують не лише їжі та амуніції, але й тепла сердець, яке можна передати через практичні речі, що рятують від холоду. Ми не маємо права бути байдужими. Якщо такими темпами піде, то добра не буде. Війна щоразу ближче”, — наголосила Наталія Ступак, підкреслюючи критичну важливість мобілізації всіх сил.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Кожен плетений виріб, кожна стара ковдра чи покривало є надзвичайно цінними, оскільки вони слугують для eтеплення бліндажів та укриттів, створення комфортніших умов для сну та відпочинку, захисту від вологи та холоду.

Тому, якщо ви маєте зайві ковдри, пледи, старі, але чисті покривала, які можна використати для утеплення, приносьте їх до волонтерської локації “Кінотеатр” у місті Долина.