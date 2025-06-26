У Франківську в комендантську годину зупинили неповнолітнього водія без прав керування

Франківські патрульні склали адміністративні матеріали на неповнолітнього водія

На вулиці Набережній патрульні помітили автомобіль Peugeot, водій якого рухався у комендантську годину, передає правда ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Франківщини

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Під час перевірки документів патрульні встановили, що водій неповнолітній ніколи не отримував посвідчення водія.

На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 126 (Керування транспортними засобом особою, яка не має права керування транспортним засобом) КУпАП та відсторонили від керування.