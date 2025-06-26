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Як переселенці з Харківщини відновлюють на Прикарпатті овочевий бізнес після втрати господарства через війну
Диван на коліщатках в темній вітальні

Як переселенці з Харківщини відновлюють на Прикарпатті овочевий бізнес після втрати господарства через війну

Автор: Олег Мамчур
26/06/2025 22:08
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«Перед повномасштабним вторгненням ми мали майже тисячу гектарів землі, а потім усе забрали (через окупацію – ред.). Дуже боляче падати, ще й не зі своєї вини, коли вже високо піднявся», – каже Інна Федосієнко.

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Її родина займається овочівництвом уже чверть століття – спершу на Харківщині, а тепер відновлює справу з нуля на Прикарпатті. Сюди вони переїхали після широкомасштабного вторгнення. Після деокупації Куп’янська вони перевезли вцілілу теніхіку і по клаптиках почали збирати ділянки. Нині у них – близько 60 гектарів землі. Тут вирощують овочі для борщового набору, кукурудзу, помідори, перець і навіть кавуни.

Як фермери відновлюють бізнес і налагоджують життя після втрати – Інна Федосієнко поділилася з проєктом Радіо Свобода «Ти як?».

«Якщо робиш щось добре – воно затягує»

«Овочі Слобожанщини» – родинна справа двох поколінь Федосієнків-Кізімів. Два гектари картоплі на городі біля дому за 25 років, за словами Інни Федосієнко, переросли у найбільше овочеве господарство Харківщини.

Інна Федосієнко
Інна Федосієнко

Перша земля, перша техніка

«Батьки починали, коли мені було шість. Садили картоплю, потім – зернові та олійні культури, поступово розвивалися. Перша земля, перша техніка. А років 13 тому клімат дуже змінився – картопля перестала давати великі врожаї. Тоді батька знайомий, агроном, запропонував навчити вирощувати овочі. І мої батьки на ту «аферу» погодились».

Інна допомагала батькам у полі та консультувала їх щодо оформлення документів – за фахом вона юристка. Так батьківська справа стала родинною. Жінка зізнається: освіта дуже допомогла, коли вирішили масштабувати господарство.

Теплиця фермерського господарства
Теплиця фермерського господарства

«Багато-багато почали вирощувати продукції й зрозуміли, що треба шукати нові ринки, більші. Супермаркети зазвичай не працюють із ФОПами, тому у 2018 році ми створили фермерське господарство. Одразу підписали угоду з великою мережею супермаркетів. У 2021-му мали вже майже тисячу гектарів землі. Сезон був дуже гарний. Ми могли б докупити, добудувати все, що планували, якби продали те, що зібрали. Але так не сталося».

«Російські військові проїхали селищем на третій день»

Напередодні великої війни родина Інни придбала старенький будинок у селищі поблизу Куп’янська – саме там розташовувалися фермерські склади. Впродовж першого місяця окупації в ньому жили Інна та декілька працівників господарства.

Підвальне приміщення, у якому сім'я Інни та працівники господарства ховалися від обстрілів
Підвальне приміщення, у якому сім’я Інни та працівники господарства ховалися від обстрілів

Приїжджали люди, хотіли купити овочі. Ми продавали, а потім і просто віддавали те, що мали

«На початку ми усі восьмеро спали в підвалі на чотирьох односпальних ліжках. Кип’ятили воду, розливали по пляшках і так грілися, бо було дуже холодно. Із їжею проблем не мали: на складі було багато овочів, а ще – запаси круп, бо там працював маленький магазин для робітників. Згодом до нас почали приїжджати люди з міста, сусідніх селищ – хотіли купити овочі, найперше картоплю. Ми продавали, а потім і просто віддавали те, що мали».

За словами жінки, «російські військові проїхали селищем на третій день» і попрямували далі – у напрямку Куп’янська та Ізюму. І додає: окупанти підірвали міст, під яким проходили кабелі зв’язку – район залишився без інтернету, в магазинах спорожніли полиці, а між населеними пунктами з’явилися блокпости.

Поле родини на Харківщині
Поле родини на Харківщині

Із села Інна повернулася до Куп’янська на декілька днів, аби зібрати документи. Звідти разом із мамою вирушила до Великої Британії – прихисток їй запропонував місцевий фермер. Лише згодом, каже жінка, дізналася: вони сіли на останній евакуаційний автобус до Харкова – вже наступного дня військові РФ замінували дорогу. Її чоловік і батько виїжджали пізніше, польовими дорогами з меншою кількістю блокпостів, у напрямку Краматорська. Наступної ночі і цей шлях перекрили.

Місто Куп’янськ та навколишні села перебували в окупації майже сім місяців – з 27 лютого до 10 вересня 2022 року. Однак і після звільнення населений пункт залишається під постійними обстрілами через близькість до лінії фронту. За даними аналітиків проєкту DeepState, 12 червня російська армія просунулася на північ від Куп’янська. А днем раніше, після авіаударів, були пошкоджені понад 80 житлових будинків – про це повідомляла прокуратура.

«Великдень – а ми капусту розвантажуємо»

Ми не мали вибору – треба було за щось жити

Інна разом з мамою провела майже пів року у Великій Британії, тоді як батько та чоловік знайшли прихисток на Київщині.

«Вони тоді вирощували кавуни. Я вже повернулася в серпні й на останньому місяці вагітності продавала кавуни біля одного з магазинів. Нам тричі виписували штрафи за несанкціоновану торгівлю, але ми не мали вибору – треба було за щось жити».

Кавуни, які виростила родина
Кавуни, які виростила родина

Після того, як Куп’янськ деокупували у вересні 2022-го, родина навіть змогла перевезти вцілілу техніку. Батько Інни об’їздив чимало областей у пошуках землі – вільну ділянку знайшли в Івано-Франківській області й домовилися про оренду. Тому родина переїхала у Калуш.

Про першу посадку овочів на новому місці переселенка згадує так:

За декілька днів швиденько підготували поле й почали садити

«У квітні 2023 року батьки привезли вантажівкою розсаду капусти. Дві доби їхали з Харківської області. Приїхали якраз на Великдень. Ми відчиняємо двері – а там усе впереміш: капуста, полички, глина. Що робити? Великдень – люди святкують, а ми капусту розвантажуємо. За декілька днів швиденько підготували поле й почали садити. Сподівалися тільки на себе. Але я досі дивуюся, як тоді все вирішилося. Місцевий чоловік зацікавився нашим трактором. Ми запитали, чи хтось міг би нам допомогти. Першою прийшла моя майбутня найкраща подруга, покликала ще людей. І замість тижня-двох ми справились за три дні».

Працівники господарства збирають капусту
Працівники господарства збирають капусту

На Калущині, як і по всій Україні, розповідає Інна, вільної сільськогосподарської землі майже немає: ті, хто не обробляє свої паї, давно здали їх в оренду.

«Нам залишилися люди, які ще не оформили документи правильно. Ми таких шукаємо, допомагаємо їм з оформленням, а вже потім підписуємо договори».

Так, по клаптиках зібрали уже близько 60 гектарів землі. Але є ще одна проблема, додає жінка: багато ділянок не оброблялися роками – вони поросли кущами, деревами. Тепер усе доводиться викорчовувати й розчищати, перш ніж почати вирощування.

Поля родини на Прикарпатті
Поля родини на Прикарпатті

«Цього року кавуни посадили на весь розмах – 20 га»

На Харківщині, розповідає переселенка, спека в полі +42°C – звичайна річ, а дощі можуть не випадати місяцями, тому полив працював увесь сезон. У Калуші ж вдається зекономити на воді, але доводиться більше вкладати у добрива через бідніший ґрунт і непередбачувану погоду. В перший рік вони скупили всі помпи в місті – дощі залили поле так, що капуста опинилася під водою. Наступного року заливало кавуни.

Цьогоріч уже посаджені картопля та морква тричі потрапляли під сніг – але це їм не зашкодило, зізнається переселенка. А от із кукурудзою, яка надто довго росла у теплиці, доведеться попрацювати.

Кавун, який росте на Прикарпатті
Кавун, який росте на Прикарпатті

Родина фермерів зосереджується на овочах борщового набору: картопля, морква, капуста та буряк. Крім того, вирощують кукурудзу, помідори, перець і кавуни. І хоча для багатьох на Прикарпатті це стало несподіванкою, каже Інна, вирощувати їх виявилося цілком можливо – допоміг досвід.

Саме завдяки кавунам нас почали впізнавати

«Батькова мрія – вирощувати кавуни. Ми завжди садили їх більше для себе, ніж на продаж. Тут – так само. Він каже: «Як це ми кавуна не з’їмо? Давай посадимо». Спробували – і вийшло, ще й дуже добре. Саме завдяки кавунам нас почали впізнавати. Зрозуміли, що це може приносити хороший прибуток. Цього року посадили на весь розмах – 20 гектарів.

Чоловік Інни показує кавуни, які вони виростили на Івано-Франківщині
Чоловік Інни показує кавуни, які вони виростили на Івано-Франківщині

Разів п’ятсот хотілося все кинути. Добре, що ми не зробили цього. Цього року я нарешті відчуваю, що знову хочеться щось робити, експериментувати, пробувати. Спочатку було дуже важко морально. Якщо говорити про бізнес, то війна відкинула нас десь на 10-15 років назад. Тепер потрохи вибралися з боргів, з’явилися близькі люди тут, а в Калуші навіть починає подобатися. Хочеться планувати майбутнє».

Із наступного року родина планує вирощувати розсаду на продаж – зрозуміли, що на неї є великий попит. Інна також хоче поставити декілька теплиць у полі та посадити поряд сухоцвіти – щоб милували око покупцям і працівникам. А її мама мріє вирощувати квіти, тож, можливо, до переліку овочів невдовзі додадуться й вони.