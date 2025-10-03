У Франківську відбувся допрем’єрний показ документальної стрічки «Друге дихання». ФОТО

В Івано-Франківському кінотеатрі «MovieLand» відбувся допрем’єрний показ документальної стрічки «Друге дихання».

Це фільм про силу духу українських ветеранів, інформує Правда.іф.

П’ятеро захисників, четверо з яких живуть із протезами, вирушають у сходження на найвищу вершину Африки — гору Кіліманджаро (5895 м). Їхня мета — підкорити гору, розгорнути український прапор і довести, що жодні травми чи втрати не можуть зупинити прагнення жити на повну.

Це історія про відвагу, підтримку і нове «друге дихання», яке починається тоді, коли здається, що сил більше немає.

“Це був один із найбільш сильних уроків у нашому житті. Коли ми піднялися на висоту понад 5 тис. метрів, усім було погано, когось сильно боліла голова, у когось — горло, хтось майже непритомнів, було дуже важко, боліли культі, але ніхто не шукав шляху назад. Цей момент, коли усім було критично важко, але ніхто не здався – це важливо. А після того, як ми піднялися на вершину, треба було ще й спускатися. Це значно важче, бо сильне навантаження на культю і боляче ступати. Та ми зрозуміли: немає нічого неможливого. Головне – не зупинятися, а робити, йти вперед”, – розповідає один із героїв фільму Роман «Добряк» Колесник.

Режисерка фільму Марія Кондакова каже, що фільм “Друге дихання” – це неймовірна документальна стрічка, про шлях ветеранів до вершини, їхні внутрішні історії, про міцність і силу духу.

“Мене дуже вразило, що герої ніколи не скаржилися. Ми багато чому у них навчилася за час зйомок фільму”, – каже вона.

Пані Марія — перша режисерка, яка зняла фільм про сходження на таку висоту. А сам підйом на вершину став світовим рекордом. Це перша така експедиція, рекорд світу сходження ветеранів з ампутаціями на таку висоту.

Співзасновниця благодійного фонду «Друге дихання» Анна Возна каже: “Коли виникла ідея проекту, ми не думали про фільм, ми хотіли просто піти в гори. Потім виникла ідея взяти наших героїв і зробити це сходження разом. Можливо, зняти ролик для Ютубу.

Привернути увагу до наших героїв, які роблять неймовірні речі. Ми зверталися в різні підрозділи, реабілітаційні центри. Шукали тих, у кого одна ампутація нижче коліна. Була велика кількість заявок. Це мали бути витривалі люди”.

1 лютого минулого року група піднялася на вершину Кіліманджаро, саме сходження тривало 4 дні й ще 2 дні група спускалася вниз. Американські реабілітологи попереджали: при найменшому почервонінні культі варто одразу зупиняти сходження і звертатися за допомогою.

У стрічці показано, як ветерани перев’язують рани, як падають, травмуються, але продовжують йти до мети.

Також за стандартами, підготовка до такого сходження має тривати близько року. Українські бійці готувалися два місяці, дехто прямо на передовій.

Дивовижні кадри підкорення вершини, танцю в селищі масаїв, які досі не бачили людей з протезами і для яких це дивовижа, розгорнутий синьо-жовтий прапор понад хмарами і крик “Слава Україні!”, на який альпіністи різного віку і різного кольору шкіри відповідають: “Героям Слава!”, аплодуючи незламним українцям, які піднялися на цю вершину — емоції, які варто пережити.

Цей фільм нікого не залишить байдужим.

Головними героями фільму стали: Роман «Добряк» Колесник Ольга «Висота» Єгорова Владислав «Шатя» Шатіло Михайло «Грізлі» Матвіїв Олександр «Рагнар» Міхов Прем’єра стрічки в Україні запланована на 9 жовтня 2025 року.