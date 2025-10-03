ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Прогноз погоди на Івано-Франківщині 3 жовтня

Автор: Олег Мамчур:Час публікації: 03/10/2025 09:19
Прогноз погоди на Івано-Франківщині 3 жовтня
Диван на коліщатках в темній вітальні
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

3 жовтня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують сильні заморозки в повітрі до 5° морозу. В області переважатиме мінлива хмарність.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську 8-10° тепла. По області прогнозують 5-10° тепла. У високогір’ї Карпат вдень температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.

Вітер — північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.

СХОЖІ НОВИНИ