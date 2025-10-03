Прогноз погоди на Івано-Франківщині 3 жовтня

3 жовтня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують сильні заморозки в повітрі до 5° морозу. В області переважатиме мінлива хмарність.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську 8-10° тепла. По області прогнозують 5-10° тепла. У високогір’ї Карпат вдень температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.

Вітер — північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.