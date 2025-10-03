У жовтні 20 студентів ІФНТУНГ вирушать до Румунії для налагодження співпраці технічних університетів

З березня 2025 року в повіті Марамуреш (Румунія) та Івано-Франківській області (Україна) реалізовується проект «Перевідкриття спільних культурних коренів та їх оцифровування для майбутніх поколінь – Root4Dig». Ця транскордонна ініціатива має на меті поглиблення транскордонного співробітництва, популяризацію через оцифровування культурних цінностей у спільних Карпатах.

Виконавці проекту

Проект реалізується Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу (Україна) у партнерстві із Технічним університетом Клуж-Напока – Північним університетським центром в м. Бая-Маре (Румунія) та громадською організацією «Асоціація Академічних досліджень, інновацій та професійного розвитку» (Румунія). Він співфінансується Європейським Союзом у рамках Програми Interreg VI-A NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2021-2027.

Root4Dig має на меті поглиблення співпраці технічних університетів. Важливими заходами проєкту є організація і проведення спільних студентських таборів, в яких студенти вивчатимуть культурні надбання прикордонних територій, оцифровуватимуть їх. В Україні такий табір проводився 30 червня – 5 липня у Верховинському районі.

З 06 жовтня по 12 жовтня 20 студентів ІФНТУНГ вирушають до Бая-Маре (повіт Марамуреш Румунія), де очікується:

проведення спільних освітніх заходів для 40 студентів двох технічних університетів з метою сприяння співробітництву в галузі культури та міжкультурного діалогу.

організація студентського табору і міжкультурного фестивалю в Бая-Маре, де 40 студентів з Технічного університету Клуж Напока та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу разом представлять свою культуру через мистецтво, музику, танці тощо.

проведення студентських змагань, майстер-класів та інших заходів

06.10 – майстер-класи, воркшоп з опанування студентами гончарства.

Місце проведення – Музей села Бая-Маре.

07.10 – майстер класи, тренінги в музеї «Aкаса» Таутія Магерауса, ательє ,,згардане”

08.10 – Екскурсія в Марамороський повіт на обєкти історико-культурної спадщини для оцифровування. Майстер класи, тренінги з кераміки, різьби по дереву.

09.10 – майстер класи, тренінги з традиційних танців та традиційного та святкового одягу

10.10 – майстер-класи, тренінги з традиційної кухні. Студентські змагання.

11.10 – Фестиваль народного мистецтва в Музеї села в Бая-Маре.

12.10 – Студентські змагання.

Очікувані результати

Root4Dig підвищить роль культурної складової у підготовці студентів прикордонних технічних університетів, сприятиме транскордонному співробітництву, відшукає і оцифрує культурні цінності спільних Карпат з метою збереження та збагачення спільних культурних традицій; покращить доступність існуючих об’єктів культурної спадщини, через створення здобувачами спільного цифрового альбому. Зйомки будуть проводитись здобувачами під час табору.

Подяка

Цей документ створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Для отримання додаткової інформації про програму Interreg VI-A NEXT відвідайте: https://next.huskroua-cbc.eu