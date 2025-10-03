Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

3 жовтня – 85 років виповнюється Василеві Абашину (1940), гончару, художнику-керамісту, майстру народного мистецтва, члену НСХУ, уродженцю с. Вербовець Косівського району (нині Косівської міської територіальної громади Косівського району).

