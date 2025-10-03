ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин:Час публікації: 03/10/2025 08:50
Диван на коліщатках в темній вітальні
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

3 жовтня – 85 років виповнюється Василеві Абашину (1940), гончару, художнику-керамісту, майстру народного мистецтва, члену НСХУ, уродженцю с. Вербовець Косівського району (нині Косівської міської територіальної громади Косівського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

СХОЖІ НОВИНИ