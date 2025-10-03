Матчдей: сьогодні “Прикарпаття-Благо” прийматиме полтавську “Ворсклу”

Сьогодні у Івано-Франківську “матчдей” – місцева футбольна команда “Прикарпаття-Благо” прийматиме на домашньому стадіоні “Рух” команду із міста Полтави “Ворскла”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на прес-службу івано-франківської футбольної команди.

Дев’ятий тур VBET Першої ліги стартує матчем у Франківську

У п’ятницю 03 жовтня, “Прикарпаття-Благо” на стадіоні “Рух” прийматиме “Ворсклу”. Вхід на трибуни з 16 років. Мінімальний донат – 100 грн (кількість місць обмежена). Пряму трансляцію можна буде переглянути дивіться о 12:00 годині на YouTube-каналі ПФЛ.

Шоста команда завітає в гості до дев’ятої. А різниця між суперниками складає чотири очки. Вже шість турів івано-франківці ніяк не можуть виграти: чотири поразки і дві нічиї. Вдома “зелено-жовті” також ще не перемагали. А полтавці ж навпаки, після поразки від “Інгульця” (0:3) у наступних трьох поєдинках чемпіонату “Ворскла” не програвала, здобувши 5 очок.

У минулому турі підопічні Бабича вдома розійшлися миром з “Вікторією” (1:1), а іприкарпатці зазнали поразки у Хмельницькому від “Поділля” (1:2). У новітній історії протистоянь суперники зіграють між собою вперше.

Чемпіонат України. VBET Перша ліга. 9 тур

«Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ) – «Ворскла» (Полтава)

3 жовтня 2025 року. Івано-Франківськ, стадіон “Рух” – 12:00

Арбітр: В.Маляр (Хмельницький). Асистенти арбітра: О.Гірс, М.Катющев (обидва – Одеса).

4-й арбітр: В.Глуханик (Івано-Франківськ). Спостерігач арбітражу: А.Валенко (Львів).