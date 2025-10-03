ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Матчдей: сьогодні “Прикарпаття-Благо” прийматиме полтавську “Ворсклу”

Автор: Ігор Василик:Час публікації: 03/10/2025 08:43
Матчдей: сьогодні "Прикарпаття-Благо" прийматиме полтавську "Ворсклу"
Диван на коліщатках в темній вітальні
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні у Івано-Франківську “матчдей” – місцева футбольна команда “Прикарпаття-Благо” прийматиме на домашньому стадіоні “Рух” команду із міста Полтави “Ворскла”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на прес-службу івано-франківської футбольної команди.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Дев’ятий тур VBET Першої ліги стартує матчем у Франківську

У п’ятницю 03 жовтня, “Прикарпаття-Благо” на стадіоні “Рух” прийматиме “Ворсклу”. Вхід на трибуни з 16 років. Мінімальний донат – 100 грн (кількість місць обмежена). Пряму трансляцію можна буде переглянути дивіться о 12:00 годині на YouTube-каналі ПФЛ. 

Шоста команда завітає в гості до дев’ятої. А різниця між суперниками складає чотири очки. Вже шість турів івано-франківці ніяк не можуть виграти: чотири поразки і дві нічиї. Вдома “зелено-жовті” також ще не перемагали. А полтавці ж навпаки, після поразки від “Інгульця” (0:3) у наступних трьох поєдинках чемпіонату “Ворскла” не програвала, здобувши 5 очок.

У минулому турі підопічні Бабича вдома розійшлися миром з “Вікторією” (1:1), а іприкарпатці зазнали поразки у Хмельницькому від “Поділля” (1:2). У новітній історії протистоянь суперники зіграють між собою вперше.

Чемпіонат України. VBET Перша ліга. 9 тур
«Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ) – «Ворскла» (Полтава)

3 жовтня 2025 року. Івано-Франківськ, стадіон “Рух” – 12:00
Арбітр: В.Маляр (Хмельницький). Асистенти арбітра: О.Гірс, М.Катющев (обидва – Одеса).
4-й арбітр: В.Глуханик (Івано-Франківськ). Спостерігач арбітражу: А.Валенко (Львів).

СХОЖІ НОВИНИ