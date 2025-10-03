Прокатні самокати більше не зможуть заїжджати в центр Франківська

Мер Франківська Руслан Марцінків повідомив, що компанії, які надають прокат самокатів у Івано-Франківську, змінили налаштування електросамокатів так, щоби вони не змогли заїжджати у пішохідні зони в центрі міста, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на “Західний полюс”.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Нагадаємо, що В Івано-Франківську оголосили полювання на самокатчиків-порушників

“Червону зону” оформили і електросамокати всі перепрошили – вони автоматично виключаються в цій зоні. Але є ще приватні електросамокати, є ще електробайки і багато іншого. Тобто ми працюємо над тим, щоби в межах законодавства врегулювати це питання”, – каже Марцінків.

Під “червоною зоною” Марцінків має на увазі центральну пішохідну зону міста, де комісія з питань безпеки руху заборонила рух електротранспорту. Це вулиці Січових Стрільців, Гетьмана Мазепи, Галицька, Станіславська, Шеремети, Вірменська, Левка Лук’яненка, Грушевського, Вагилевича.

“Івано-Франківськ вже став стартовим містом, яке привернуло увагу до цієї проблеми, щоби у Верховній Раді ухвалити законопроєкт і упорядкувати роботу електросамокатів та інших видів транспорту. У нас є певні повноваження, але вони дуже обмежені”, – міркує Марцінків.

За його словами, законодавці можуть ввести вікові обмеження або дозволити патрульній поліції штрафувати електросамокатчиків, які “їздять по троє”.