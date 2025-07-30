У Франківську водій збив пішохода, а на Коломийщині травмувався неповнолітній мотоцикліст. ФОТО

Прикарпатські поліцейські розслідують обставини ДТП, у яких травмувалися пішохід та мотоцикліст.

Дорожньо-транспортні пригоди сталися 29 липня в обласному центрі та в Спаської ТГ. За даними фактами розпочаті кримінальні провадження. Досудове розслідування триває, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

ДТП у Франківську

Аварія, в якій травмувався пішохід трапилася о 15:55 в Івано-Франківську. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що 26-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Renault Megane», проявив неуважність, не обрав безпечної швидкості руху та вчинив наїзд на 64-річного пішохода, місцевого мешканця.

Останній переходив проїзду частину дороги по пішохідному переході. Внаслідок аварії потерпілого з травмами доставлено до лікувального закладу.

Встановлено, що на момент ДТП водій транспортного засобу перебував у стані наркотичного сп’яніння. Його слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

ДТП на Коломийщині

Дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався неповнолітній мотоцикліст, трапилася близько 18 години в селі Спас, Спаської ТГ. Попередньо встановлено, що 41-річний керманич автомобіля «Fiat Doblo», виїжджаючи з другорядної частини дороги, не врахував дорожньої обстановки, проявив неуважність та допустив зіткнення з мотоциклом, під керування 17-річного Рожнятівської ТГ, який рухався головною дорогою. Внаслідок ДТП керманича двоколісного з травмами доставлено до лікувального закладу. В нього відібрано кров для перевірки на стан сп’яніння.

Водій легковика – тверезий.

Слідством за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.