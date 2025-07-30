На війні поліг прикарпатець, сержант Тимцюрак Ігор

Внаслідок бойових дій загинув 47-річний калушанин, сержант Ігор Тимцюрак, 1977 року народження.
Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.
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Ігор Тимцюрак 26 лютого 2022 року став на захист Батьківщини.
Сміливо і гідно боровся з окупантами. Служив старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення однієї з військових частин.
Відданий військовій присязі, в бою за Україну, її свободу і незалежність, сержант Ігор Тимцюрак, на превеликий жаль, загинув 27 липня 2025 року на Запоріжжі.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого Воїна.