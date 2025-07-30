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На війні поліг прикарпатець, сержант Тимцюрак Ігор

Автор: Оксана Марушкевич
30/07/2025 11:35
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Внаслідок бойових дій загинув 47-річний калушанин, сержант Ігор Тимцюрак, 1977 року народження.

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.

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Ігор Тимцюрак 26 лютого 2022 року став на захист Батьківщини.

Сміливо і гідно боровся з окупантами. Служив старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення однієї з військових частин.

Відданий військовій присязі, в бою за Україну, її свободу і незалежність, сержант Ігор Тимцюрак, на превеликий жаль, загинув 27 липня 2025 року на Запоріжжі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого Воїна.