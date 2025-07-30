Від поранень на фронті помер 55-річний воїн з Калуша Олександр Патєлєєв

Стало відомо, що помер солдат військової служби Олександр Патєлєєв з Калуша на Івано-Франківщині, який став на захист України понад три роки тому.

Солдат військової служби Олександр Пантєлєєв, 1970 року народження, помер від отриманих поранень, йдеться в офіційній інформації.

Калушанин став на захист України в перші дні повномасштабного вторгнення ворога — 1 березня 2022 року. Служив стрільцем стрілецького відділення однієї з військових частин. Мужньо та самовіддано виконував військовий обов’язок.

26 липня 2025 від отриманих поранень захисник помер в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Іллі Мечнікова.