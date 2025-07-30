У Коломиї погасили марку до 110-річчя українського актора та режисера Василя Симчича

На Прикарпатті, в музеї історії міста Коломия, погасили «Власну марку» від Укрпошти – «110 річчя Василя Симчича».

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Про це у Фейсбуці повідомив Коломийський міський голова Богдан Станіславський, передає Укрінформ.

«…У музеї історії міста Коломия відбулася церемонія урочистої презентації та погашення поштової марки «Власна марка» від Укрпошти – «110 річчя Василя Симчича», – написав Станіславський.

Він додав, що в музеї також представили унікальну кіноекспозицію, яка знайомила з театральними моментами та кадрами зі знімальних майданчиків видатного актора.

«Василь Симчич – це ім’я, яке стало символом сили і правди на сцені та екрані. Він творив у Коломийському театрі як актор і головний режисер, даруючи глядачам вистави, що стали класикою, серед них і легендарний «Олекса Довбуш», – додав мер Коломиї.

На його переконання, справжнє визнання Василю Симчичу подарував кінематограф і його ролі у фільмах «Захар Беркут», «Камінний хрест», «Анничка», «Пропала грамота», «Білий птах з чорною ознакою», які увійшли до золотого фонду українського кіно.

Василь Симчич — український актор, режисер, заслужений артист УРСР.