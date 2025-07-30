2 серпня розпочнеться XIII Всеукраїнська патріарша проща до Крилоса

2–3 серпня 2025 року в селі Крилос Івано-Франківської області відбудеться XIII Всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої.

Паломництво щороку об’єднує вірян з різних регіонів України, а цьогоріч його очолить Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав Шевчук.

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Організатори повідомляють, що паломники вирушатимуть пішими колонами з Івано-Франківська та Бурштина.

«2 серпня у рамках Всеукраїнської патріаршої прощі до Крилоса буде відбуватися піша хода паломників з Івано-Франківська та Бурштина», — йдеться в оголошенні.

Початок пішої ходи супроводжуватиметься Божественною Літургією та благословенням прочан у двох храмах: соборі Преображення Господнього в Івано-Франківську та храмі святого священномученика Йосафата в Бурштині.

Зустріч прочан у Крилосі розпочнеться 2 серпня о 17:30. Впродовж першого дня відбудуться духовні служби, молитви та можливість сповіді для паломників.

«18:00–22:00 – Сповідь прочан. 18:00 – Вечірня з Литією, під час якої урочисто виносять чудотворну ікону Матері Божої для почитання», — йдеться у програмі заходу.

О 19:00 прочанам запропонують духовну науку, після чого о 19:30 відбудеться молебень до Крилоської Богородиці. Вечір продовжать молитви на оздоровлення та співана вервиця до Божого Милосердя, яка розпочнеться о 20:15. Під час вервиці відбудеться помазання єлеєм.

О 21:00 ікону повернуть до храму, після чого розпочнеться похід до Княжої криниці, де освятять воду. Завершення першого дня прощі заплановане на 22:00, коли більшість прочан вирушить додому.

Другий день, 3 серпня, розпочнеться можливістю сповіді для паломників з 07:00 до 11:00. О 07:45 розпочнеться утреня, а о 08:45 відбудеться зустріч з Блаженнішим Святославом. Центральною подією стане Архієрейська Божественна Літургія, яка розпочнеться о 09:00.

«Після завершення Літургії, з 11:00 до 13:00, прочани матимуть можливість приклонитися до ікони, пройти Хресну дорогу, відвідати Княжу криницю, чудотворне джерело Франциска та музей історії Галича», — йдеться у програмі прощі.

Всеукраїнська патріарша проща до Крилоса є традиційною щорічною подією, яка об’єднує духовенство і вірян для спільної молитви. Захід має на меті вшанування Галицької чудотворної ікони Матері Божої, а також духовне оновлення та спільну молитву за Україну, її захисників і мир.