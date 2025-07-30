Вчинили серію грабежів за ніч: поліція затримала трьох молодиків. ФОТО. ВІДЕО

Поліцейські Івано-Франківська оперативно встановили трьох осіб, причетних до грабежів, що сталися в ніч на 28 липня. Зловмисники нападали на перехожих, застосовували фізичну силу та відкрито заволоділи їхнім особистим майном. Усіх фігурантів затримано. Досудове розслідування триває.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області

Перший напад стався на вулиці Чорновола.

Фігуранти діяли за попередньою змовою та заздалегідь розподіленими ролями. Один із нападників відволік увагу 23-річного потерпілого, інші — раптово нанесли удари в обличчя. Відтак силоміць відібрали сумку, в якій були готівка, ключі від квартири, навушники та інші особисті речі. Після цього нападники втекли, а потерпілий одразу звернувся по допомогу до поліції.

Ще один аналогічний напад стався через кілька годин у центрі Івано-Франківська.

Група молодиків напала на 38-річного чоловіка, відібрала в нього мобільний телефон Redmi, навушники AirPods та інші особисті речі.

Крім двох завершених грабежів, правоохоронці задокументували ще одну спробу вчинення кримінального правопорушення.

Один із фігурантів намагався вирвати з рук мобільний телефон у неповнолітнього хлопця, однак потерпілий зумів утримати майно. Зловмисник наніс потерпілому тілесні ушкодження та одразу втік з місця події.

Слідчо-оперативна група Івано-Франківського районного управління поліції вилучила речові докази з місць подій. Поліцейські провели комплекс першочергових слідчих дій, проаналізували відеозаписи з камер спостереження, відтворили маршрут пересування нападників і вже за кілька годин встановили осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень.

“Правопорушниками виявилися троє молодиків: двоє 22-річних та один 18-річний. Усі — раніше не судимі. Фігурантів виявив екіпаж патрульної поліції в центрі міста. Поліцейські затримали їх в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, – йдеться у дописі.

Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням насильства, в умовах воєнного стану. Одному з підозрюваних додатково інкримінується замах на грабіж – ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Суд невдовзі обере підозрюваним запобіжний захід. Процесуальне керівництво здійснює Окружна прокуратура міста Івано-Франківська.